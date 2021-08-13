Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü görevinden alındı

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Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Resmî gazetede yayımlanan karar ile Muhammet Şakir Erarı’nın görevden alındığı duyurulurken, Erarı’nın yerine tayin yapılmadı.

Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı görevinden alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan Muhammet Şakir Erarı’nın yerine atama yapılmazken, karar Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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