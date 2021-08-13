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Ayvalık Belediyesi ve çevrecilerden hukuk zaferi Bağyüzü kırsal mahallesinde bir taşocağı için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi

İHA

Ayvalık Belediyesi ve çevrecilerden hukuk zaferi Bağyüzü kırsal mahallesinde bir taşocağı için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kozak mevkii Bağyüzü kırsal mahallesinde bir taşocağı için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi.
Kararının iptali için açılan davada, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, “Platformumuzun bileşeni Ayvalık Tabiat Derneği, Ayvalık Belediyesi ile birlikte Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Bağyüzü Mahallesi'nde 'Bertaş Granit Ocağı projesi' için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali için dava açmıştık. Geçtiğimiz mart ayında proje alanında keşif yapılmıştı” hatırlatmasında bulundu.
Nebahat Dinler açıklamasında, “Çam fıstığı üretiminden gelen zenginliği ve yemyeşil doğasıyla bilinen Kozak yaylasında 100 hektarlık ruhsat alanında 24,72 ha için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının; ÇED sürecini gerekli kılan 25 ha'lık alan sınırından kaçınmak amacıyla belirlendiği, kümülatif etkinin değerlendirilmediği, ruhsat sahasının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım arazisi ve orman alanı olarak gösterildiği, proje sahasının Madra Barajı uzun mesafeli koruma alanı ikinci kısmı içinde yer aldığı, çok yakın mesafede yer alan kurulu yerleşim birimlerinde yürütülen tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceği, bölgede yaşayan insanların temiz hava ve temiz içme suyuna ulaşma haklarını çiğneyeceği gerekçesi ile açtığımız davada sonucun haklı olanın tarafında yani bizim lehimizde olacağına inancımız tamdı ve beklediğimiz haber geldi; Balıkesir İdare Mahkemesi ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarının iptaline karar verdi” dedi.
Sonuçtan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Nebahat Dinler, “Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e, Avukat Günay Benli ve Avukat Canan Yılmaz’a, gönüllü olarak davamızı üstlenen Filiz Sonsuz’a, başvuru dosyasını inceleyerek görüş bildiren EGEÇEP Bilim Kurulu üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz’e, Maden Yüksek Mühendisi Esenay Hacıosmanoğlu’na, keşfe destek veren yaşam savunucusu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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