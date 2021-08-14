Balıkesir yeni öğretim yılına hazırlanıyor

Balıkesir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi 20212022 eğitim ve öğretim yılında da Balıkesir’in eğitimine değer katmaya devam edecek.
20212022 eğitimöğretim yılında uygulanmaya devam edecek olan BİGEP Projesinin yeni dönem hazırlık çalışmaları ve yapılacak revizyon önerilerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Hasan Şıldak başkanlığında Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgililer katıldı. Toplantıda ayrıca Balıkesir’in bu yılki LGS ve YKS sonuçlarındaki başarı durumları ilgili Vali Şıldak’a bilgi verildi.
Balıkesir'deki eğitimin kalitesini yükselterek, büyük çoğunluğu pandemi koşullarında uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan 20202021 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan BİGEP Projesi eğitim camiasına adeta can suyu olmuştu. Geniş katılımlı ve kapsamlı olarak yürütülen proje çerçevesinde yeni eğitimöğretim yılında yapılacak çalışmalarla Balıkesir’de eğitim alanında heyecan ve ilginin arttırılarak genel başarı seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.