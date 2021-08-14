Burhaniye’de yardımlar yola çıktı

Burhaniye Belediyesi’nin orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için topladığı yardımlar yola çıktı. Burhaniye Belediyesinin yangın mağdurları için yaptığı yardım çağrısı üzerine seferber olan vatandaşlar Burhaniye adına büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

Bir hafta gibi kısa bir sürede bir kamyonet dolusu toplanan yardımlar bugün Belediye Başkanının talimatıyla yangın bölgesine ulaştırılmak üzere yol aldı.

Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemeleri Muğla’nın Milas ilçesine gönderilmek üzere yüklendi. Belediye binası önünden yardımların olduğu kamyoneti uğurlayan Başkan Deveciler, yaraların el birliği ile sarılması adına temenni de bulunarak Kamyoneti uğurladı. Yola çıkan yardım malzemeleri Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından Milas Belediyesine teslim edilecek.

İçerisinde Beyaz eşyadan, mutfak eşyalarına, hijyen malzemelerinden, yangın söndürme cihazlarına kadar çok sayıda bağış eşyasının olduğu kamyoneti uğurlayan Başkan Deveciler, yangınların başladığı ilk günden itibaren yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Deveciler, “Yangın bölgelerinin yaşadığı sıkıntılara şahit olmak gerçekten çok üzücü. Ciğerlerimiz alev alev yandı. Bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken, yangın mağdurlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Burhaniye olarak her zaman yanlarındayız” dedi.

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