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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın (2)

DHA

Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın (2)


KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 8 dönümlük alanda etkili olurken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2021-08-14 22:32:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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