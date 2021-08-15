Umut Akdoğan Edremit Kitap fuarında konuştu

Edremit Kitap Fuarı 4. Gününde vatandaşları kitap ve edebiyatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

4. Edremit Kitap Fuarı’nın 4. gününde CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, Gazeteci Saygı Öztürk ve Murat Ağırel de fuara ilgi gösteren kitapseverlerle buluştu.

Akdoğan, Türk Hava Kurumu’nun hesaplarında 40 paralık (1 kuruş) açık bulunca bunun peşini bırakmayan İsmet İnönü’nün Mustafa Kemal Atatürk ile aralarında geçen dialogları da kitapseverlerle paylaştı.

Yazar Murat Ağırel’de kitapları hakkında söyleşiye katılanlar ile sohbet etti. Gazeteci Yazar Saygı Öztürk’te yaptığı konuşmada etik yasasının çıkarılması gerektiğini belirterek “Etik yasası çıkarılarak her şey şeffaf şekilde ortaya konulmalı” dedi.

Gazeteci Yazar Ümit Zileli, “Medya dünyasında dün ve bugün”, “Yerelde ve genelde Sosyal Demokrasi” konulu söyleşi de CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ile Gazeteci Yazar Necdet Saraç’ın konuşmaları ilgi ile izlendi.

Fuarın 4. Gününde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da fuarı ziyaret etti.

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