TÜBİTAK Balıkesirli doktora öğrencisinin tezine destek verdi

Balıkesirli, doktora öğrenimini sürdüren matematik öğretmeni Furkan Birol'un başarılı bulunan tez önerisi, "Yerli ve milli orijinal kriptosistem üzerine tez" için TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Balıkesir Üniversitesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalında doktora öğrenimini sürdüren, Savaştepe Karacalar Mustafa Kangal Ortaokulunda görev yapan matematik öğretmeni Furkan Birol’a TÜBİTAK’tan önemli bir destek geldi. Genç öğretmen, TÜBİTAK’ın belirlediği on bir öncelikli alandan biri olan “Bilgi Güvenliği” alanındaki doktora tez önerisi ile özgün değer, öncelikli alanlara katkı, yaygın etki, yöntem, amaç ve hedefler değerlendirme kriterlerinden başarılı bulunarak TÜBİTAK 2211C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs desteğine layık görüldü. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunulması amaçlanan bu doktora çalışmasında yerli ve milli orijinal kriptosistem tasarımlarının oluşturulacağını vurgulayan Furkan Birol; Balıkesir Üniversitesi için de bir ilk olan bu destek kapsamında yeni şifreleme teknikleri oluşturulup yazılım süreci tamamlanarak kripto cihaz elde edileceğine dikkat çekti.

Her zaman yoğun bilimsel çalışma gayreti içerisinde olduğunu kriptoloji konusunun dışında da matematiğin farklı alanlarında formüller, teoremler bularak makale ve projeler yazdığını dile getiren Furkan Birol, “Öğrencilerime de matematiği sevdirme konusunda yenilikçi ve oyun temelli matematik teknikleri kullanıyorum. Matematik ve bilim ile ilgili orijinal hedef ve projelerim var. Bu hedeflerimden birisi, her Türk çocuğunun temel matematik bilgilerini kolaylıkla ve eğlenceli olarak anlayıp uygulayabileceği bir sistem tasarımıdır. Bu çalışmalarımdan sonra inşallah buna odaklanacağım" dedi.



Ayrıca Balıkesir Üniversitenin sağlamış olduğu araştırma olanakları, desteği ve oluşturduğu imkanları için müteşekkir olduğunu, başta Rektör Sayın Prof. Dr. İlter Kuş ve yönetimi olmak üzere üniversitenin akademisyenlerine şükranlarını sunan Matematik öğretmeni Furkan Birol, çalışma düsturunu ve prensiplerini de şöyle aktardı: "Her zaman 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' vecizesi kulaklarımda çınlayarak çalışmalarımı başlattım ve sürdürdüm. Sağlığım ve ömrüm el verdiği ölçüde de bu düsturla çalışmaya devam edip ülkemiz yararına faydalı çalışmaları sürdürme gayretinde olacağım. Ülkemizin faydasına matematik ve bilim temelli ne varsa ömrümün sonuna kadar azim ve şevkle çalışarak hayalimdeki hedef ve projeleri hayata geçireceğim" şeklinde konuştu.

Doktora öğrenimini gördüğü Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine de proje yazan ve projesi kabul edilen Matematik Öğretmeni Furkan Birol, bu çalışma ile “BİROL” sayı dizileri, formülleri ve teoremleri elde ederek çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

