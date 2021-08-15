Burhaniye’de “Z Kuşağı Bilimle Doğaya Bağlanıyor”projesi Körfezin sesi oldu

Burhaniye ilçesinde, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen “Z Kuşağı Bilimle Doğaya Bağlanıyor” adlı proje okulun sergi ve toplantı salonunda yapılan kapanış programıyla sona erdi. Yürütücülüğünü okul öğretmeni Ferhat Baran’ın yaptığı proje de, Balıkesir ili ortaokullarından Z kuşağını temsilen seçilen 30 öğrenciye Edremit Körfezi ve Kazdağları’ndaki doğal alanlarda, her biri kendi alanında uzman 25 eğitmen tarafından bilimsel içerikli 51 etkinlikle doğa ve çevre eğitimi verildi.

Sarmal programla tasarlanan proje, üç tamamlayıcı bölümden oluştu. İlk aşamada doğanın işleyişini ve dilini öğrenen öğrenciler, ardından gündelik hayatta kullanılan malzemeleri doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlayıp üretme fırsatı buldular. Son bölümde ise çevre sorunlarına çözüm üretmek için sorumluluk alan öğrenciler, yeteneklerini kullanarak ürünler tasarladı. Böylece, öğrenciler kendi deneyimleriyle doğanın bir parçası olduklarının bilincine varırken, onu korumanın gerekliliğini fark ettiler. Kapanış programına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal video konferans yoluyla öğrencilerle buluştu. Proje yürütücüsü Ferhat Baran proje hakkında bilgi verirken, ardından öğrenciler ve okul müdürü Feyzi Kaya da, projeye yönelik görüşlerini dile getirdi. Son olarak başkan “Doğa ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine vurgu yaparak proje ekibine ve Z kuşağı temsilcilerine teşekkür etti. Kapanış prgramının sonunda öğrencilerin etkinliklerde ortaya çıkardıkları ürünlerin sergisi yapıldı. Bu sergide; doğa dostu biyoplastikler, atık zeytinyağından sabunlar, doğadaki malzemelerle müzik aletleri, ekolojik baskılı kıyafetler, bitkilerden doğal parfümler yapıldı. Aaromaterapi ürünleri, herbaryum örnekleri, renkli kuş sarayları, su arıtım modelleri, geri dönüşüm malzemeleriyle sanat ürünleri, doğa dostu enerji modelleri, doğaya yazılan şiirler ve doğa resimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören serginin ardından tüm öğrencilere proje ekibi tarafından katılım belgeleri verildi.

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