Aleyna Karaca Balkan üçüncüsü

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Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aleyna Karaca, büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, Sırbistan’da yapılan U18 Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda, “yüksek atlama” branşında Balkan üçüncüsü olarak ilk uluslararası ödülünü aldı. Karaca, Sırbistan’a, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, Millî Takım antrenörü ve Erdek 18 Eylül Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Niyazi Gülhan ile birlikte gitti.

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