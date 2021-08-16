Kaymakam Ünsal, TOKİ Kavşağında incelemelerde bulundu

Edremit’te şehir içi trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve vatandaşların rahat seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığını önemli kavşaklarda incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Atatürk Mahallesi bağlantı kavşağında incelemelerde bulundu.

TOKİ kavşağı olarak da bilinen kavşakta incelemelerde bulunan Kaymakam Ünsal’a Atatürk Mahallesi Muhtarı İrfan Kolçak, Edremit Trafik Denetleme Büro Amiri Gürsel Kır, İlçe Emniyet Müdürü V. Yasin Demir ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Ünsal, "İlçemizde trafik akışının güvenli ve seri olmasına önem veriyoruz. İlçemizde trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk yapması amacıyla özellikle vatandaşlarımızın şikayeti bulunan kavşaklar başta olmak üzere, trafik yoğunluğunun yaşandığı bütün güzergahlarda trafiği rahatlatacak düzenlemeler ile ilgili planlama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

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