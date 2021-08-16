Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve 7 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 1314 ve 15 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ele geçirildi.

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