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4. Edremit Kitap Fuarı’nda altıncı gününde devam etti

İHA

4. Edremit Kitap Fuarı’nda altıncı gününde devam etti

4. Edremit Kitap Fuarı’nın altıncı günü edebiyatın, şiirin, felsefenin, medyanın önemli isimlerini bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı fuarda yapılan söyleşilerde Türk edebiyatının önemli ismi Ayşe Kulin, tarihçi Sinan Meydan, Sufi yazar Hakan Mengüç, şair, yazar ve müzici Sunay Akın, gazeteci Serhan Asker, Merdan Yanardağ kitapseverlerle buluşurken, efsane müzik topluluğu Moğollar ise sahne performansıyla büyüledi.
50 yıla yaklaşan bir geleneği temsil eden Cahit Berktay’ın Moğollar grubu tarihinde ilk kez saat 10:00’da sahne alırken, Serhan Asker’in sunumuyla Türk edebiyatının önemli ismi Ayşe Kulin hem yeni romanı Hazan’ı hem de anekdotlarla cumhuriyeti ve edebiyatı anlattı. Efsane müzik topluluğu Moğollar ise hem söyledikleri parçalarla, hem de anılarıyla Edremitlileri Cem Karaca ve Barış Manço’yla buluşturdular.
Edremitli besteci ve klarnet ustası Şükrü Tunar’ı kızı Güneş Tunar “Babam bestelerini en çok anneme ve bize hasret kaldığı için bestelerini bizim için yapardı” derken, Zeki Yılmaz da “Şükrü Tunar, söyleyip anlatmak istediklerini notalara, müziğe dökerdi. Zeki Müren ile yıllarca birlikte çalıştı, klarnetini üflerken nefessiz kalıp hayatını sahnede kaybetti” dedi.
Sufi yazar Hakan Mengüç ise yaptığı söyleşide Yunus Emre, Mevlana, Aşık Veysel, ve Şemsi Tebrizi’den örnekler verirken, ney ve bendir eşliğinde kitapseverlerin de eşlik ettiği şarkıları seslendirdi. Mengüç, “Ayrılıklar insanı, değiştirir, geliştirir. Ayrıklar bizi dertlendirir. Ancak dert insana daima doğru yolu gösterir. Aşk yaşanabilecek en yüce duygulardandır. Tüm kalbi temiz insanların hikayelerinin iyi bitmesini diliyorum” dedi.
Gazeteci Serhan Asker ise insana dair yaptığı konuşmada, insana vurgu yaparak, insan olmanın kişisinin kendisini tanımasıyla başlayacağını söyledi.
Fuarda yaptığı söyleşide. Sunay Akın, öykülerle beslediği anlatımında “Hayatın renklerini kitap okumaya borçluyuz. Farklı düşünce bizi farklı kılar. Demokrasi farklı düşüncelerle kurulan bir orkestradır” dedi.

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