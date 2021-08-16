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Şampiyon Güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret

İHA

Şampiyon Güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak kadınlar güreşte ülkemize tarihte ilk madalyayı getiren milli güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.
"Üniversite Olarak Gurur Duyuyoruz"
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ziyareti nedeniyle teşekkür ettiği Balıkesir Üniversitesi mezunu Yasemin Adar'ı başarısından dolayı tebrik etti. Milli güreşçi Adar'ın başarılarıyla ve kişiliği ile örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Daha önce de Avrupa ve Dünya şampiyonluklarıyla ülkemize ilkleri yaşatan Yasemin Adar, olimpiyatlarda kadın güreşinde ülkemize ilk madalyayı getirerek bir kez daha tarih yazmayı başardı. Üniversite olarak kendisinin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Adını, mezun olduğu Spor Bilimleri Fakültemizdeki spor tesislerine verdiğimiz mezun öğrencimizin, bundan sonra da başarılarıyla bizleri ve ülkemizi gururlandıracağından şüphemiz yok. Bir kez daha kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi .
Milli güreşçi Yasemin Adar da mezunu olduğu Balıkesir Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, kendisine gösterilen yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla da Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

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