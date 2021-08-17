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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’den afet bölgesine yardım eli

İHA

Altıeylül’den afet bölgesine yardım eli

Altıeylül Belediyesi, sel felaketinden etkilenen bölgeye yardım tırı gönderdi.
Sinop’un Ayancık ilçesi ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Altıeylül Belediyesi, bölgede felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak, yaralara bir nebze olsun merhem olmak amacıyla yardım tırını bölgeye uğurladı.
Metrekareye 240 kilogram yağış düştüğü Sinop’un Ayancık ilçesi ve Kastamonu Bozkurt’ta meydana gelen selin ardından tüm imkânlarını seferber eden Altıeylül Belediyesi, afet bölgesinden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda su, giyecek, gıda ve çeşitli yardım malzemelerini bölgeye gönderdi. Yardımlar, Altıeylül Belediyesi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Kızılay, Altıeylül Kent Konseyi ve yardımsever vatandaşların destekleri ile hazırlanarak yola çıktı.
Devletin tüm imkânları ile sel ve heyelan bölgelerinde olduğunun altını çizen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Geçtiğimiz haftalarda orman yangılarıyla büyük üzüntü yaşadık. Şimdi de Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketi yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her sıkıntılı anımızda hızlı bir şekilde kenetlenebilen bir millet olarak yine yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Ayancık ilçemizde meydana gelen sel sonucu mağdur olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Altıeylül Belediyesi olarak bizlerde bu seferberliğin bir parçası olduk. Ancak vatandaşlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda nasıl bir araya gelebildiğimizi gösteriyorlar. Biraz önce burada bir şehit ailesi kızının çeyizlerini afet bölgesine göndermek için buraya geldiler. Bizler milletimizle ne kadar övünsek azdır. Yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza eylesin” dedi.

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