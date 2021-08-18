Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım antrenörü olarak görev yapan ve ilçede 16 yıldan bu yana Ayvalık Spor Kulübü’nün hem başkanlığını hem de antrenörlüğünü sürdüren Volkan Sersan’a; Estonya’nın Talin kentinde 2427 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Milli Takım Antrenörü olarak görev verildi.

Konya'da kampa 20 Ağustos’ta katılacak olan Volkan Sersan’ın milli takım kafilesi ile birlikte Cumartesi yapılacak Covid19 testleri sonrası Pazar sabah özel uçakla Estonya'ya gideceği öğrenildi.

Ayvalık’ın tek, Balıkesir’in ise birkaç milli takım antrenöründen biri olan Sersan, taekwondo branşında birçok başarılı sporcunun da yetişmesinde büyük pay sahibi durumda.

Geçtiğimiz hafta spor bilimleri alanında yayınlanmış olan ilk uluslararası akademik çalışması ile gündeme gelmeyi başaran Volkan Sersan’ın, Milli Takım antrenörlük kariyerine bir yenisini daha eklemek üzere yola çıkacak olması ise Ayvalık spor camiası tarafından da gururla karşılandı.

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