Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de

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Balıkesir MHP İl Yönetiminden Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve STK'lar sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş istişare toplantılarına katılmak üzere MHP Genel Merkezine gitti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş istişare toplantılarına katılmak için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezini ziyaret ettiler.

Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve STK'lar sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş Genel Merkezde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile görüşen heyet Balıkesir'de İl başkanlığınca yaptıkları çalışmalar hakkında hakkında bilgi verdi.

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