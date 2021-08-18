Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalık’ta, Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen 7. Ayvalık Müzik Festivali coşkulu bir şekilde devam ediyor. AIMA organizatörlüğünde Alibey (Cunda) Adası Kültür Merkezi’nde “Dört Cellist” müzik sevdalısından oluşan Cello Paradiso farklı coğrafyaların ve dönemlerin müziklerini dinleyicilerle buluşturdu. Salonda sayı kısıtlaması olması nedeniyle konseri izleyemeyecek olan sanatseverler için Alibey (Cunda) Adası Kültür Merkezi’nin bahçesine sinevizyon kuruldu. Müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.