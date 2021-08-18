Balıkesir Valisi: Vaka sayıları, ciddi şekilde tedbir gerektiriyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, kentte koronavirüs vaka sayılarının yükselişe geçtiğini belirterek, "Salgın hastalık ilimizde tekrar bir yükseliş dönemine girdi. Vaka sayıları ciddi şekilde tedbir gerektiriyor. Maske ve mesafe kuralını uygulamamız zorunlu. Tedbirler ve aşıdan başka bir gücümüz yok" dedi.

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma Körfezlerinde bulunan turistik ilçelerde yerli ve yabancı turistlerin tatil için gelmesiyle bölgede yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar sahil bölgeleri ve kordonlara, çay bahçelerine akın ediyor. Balıkesir genelinde kış nüfusunun 10 katın üzerine çıkıldığı yaz günlerinde de maske ve mesafe tedbirlerinin azalmasıyla salgın hastalık yükseliş eğilimine geçti.

'KURALLARI TERK ETMEYELİM'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, aşılama sayılarının artmasıyla koronavirüs etkisini azaldığını ancak tedbirlere dikkat edilmemesi nedeniyle vaka sayıları yine artma eğilimi gösterdiğini söyledi. Vali Şıldak, aşılamanın ve tedbirlere uymanın önemine sık sık değinirken bu kez rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı. Virüse karşı bizleri en güçlü kılan noktanın tedbirler ve aşı olduğunu da belirten Şıldak, salgının tekrar yükseliş eğilimine girdiğini belirtti. Vaka sayılarının artışa geçtiği bu günlerde tedbirlere ciddi şekilde uyulmasını isteyen Vali Şıldak, yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli vatandaşlarımız, salgın hastalık ilimizde tekrar bir yükseliş dönemine girdi. Vaka sayıları ciddi şekilde tedbir gerektiriyor. Maske ve mesafe kuralını uygulamamız zorunlu. Kuralları terk etmeyelim, rehavete kapılmayalım. Tedbirler ve aşıdan başka bir gücümüz yok"DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-08-18 12:38:48



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