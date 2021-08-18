Sulama Birliğinden kırsal yollara bakım

Manyas Sulama Birliği yaz aylarıyla birlikte kırsalda işletmeye ait yollarda yapım ve bakım için yoğun bir çalışma başlattı.

Sulama Birliğe ait ve kiraladıkları iş makineleriyle Manyas Barajının bulunduğu kırsal Hacıosman Mahallesinde ki regülatörden başlayarak Bandırma'nın kırsal Aksakal, Ergili, Doğa Mahallelerine kadar olan bütün kırsalda ki işletmeye ait yollar yapım ve bakımını gerçekleştirdiler. Sulama Birliğince Manyas'ın kırsal Kulak ve Haydar Mahallerinde ki 18. drenaj bakımı ve rusuvat temizliğinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Sulama Birliğinin yol bakım ve yapım çalışmalarıyla rusuvat temizlikleri devam ediyor.

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