Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince, ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, aralarında çocukların da olduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılıp ölüme terk edilen göçmenler, Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-08-18 17:30:16



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