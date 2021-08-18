Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı Kamyonun alev alev yanması ve söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saman yüklü kamyon alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Susuzyayla kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Zeybek yönetimindeki 10 H 4613 plakalı saman balyası yüklü kamyon elektrik tellerine çarpması nedeniyle saman balyaları yanmaya başladı. Vatandaşlar durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen kamyon cayır cayır yandı. Kamyonun alev alev yanması ve söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Yangın ekiplerin büyük gayreti sonucu kontrol altına alınmasına rağmen kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.