Mehmet Özcan, Bandırmaspor'da

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transfer çalışmalarını Eskişehirspor'un genç oyuncularından Mehmet Özcan ile noktaladı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor 202122 sezonu transfer çalışmalarını noktaladı. 202021 sezonunda bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da kulüpten ayrılan ve serbest oyuncu konumunda olan 22 yaşındaki genç ön libero Mehmet Özcan kendisini 2 yıllığına bordobeyazlı yapan imzayı attı.

Geçen sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden genç yetenek Mehmet Özcan'ın adı son dönemde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile anılıyordu.

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