2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: “Birbirimizin farklılıklarından gurur duyabilmemiz lazım. Aynı olmak zorunda değiliz”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi Meydanında Burhaniye Belediyesince düzenlenen kitap fuarı geniş katılım ile açıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Evet, 2019 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ve 60 binin üzerinde sanatseveri ağırladığımız kitap fuarımızı, pandemi döneminden sonra 2.’sini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. İlkinde sayın Genel Başkanımızın katılımıyla başlayan ve dolu dolu geçen fuarımızın Burhaniye’ye kattığı değer hiç şüphesiz ki büyük önem arz ediyor. Yaşadığımız coğrafyada şehirlerimizin kültür ve sanatla kurdukları bağ, bundan binlerce yıl öncesine uzanan köklü bir mirasın kanıtıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, "Bugün Afganistan'da yaşananlar tüm dünyaya gösterdi ki bizim bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine hep beraber sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor" diye konuştu.

2. Burhaniye Kitap Fuarı açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da farklılıklardan gurur duymak gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin normalleşmesi için Türkiye'nin daha ileri gitmesi için bir araya gelmiş basiret sahibi genel başkanları olan, siyasi önderleri olan siyasi partilerin bir araya gelmiş olduğu bir mücadeleyi hep beraber yürütüyoruz. Birbirimizin farklılıklarından gurur duyabilmemiz lazım. Aynı olmak zorunda değiliz. Farklı olabilmeliyiz, bu farklılıklarımızla da gurur duyabilmeliyiz. Ortak bir sevdamız var, Türkiye'yi Atatürk'ün önderliğinde çağdaş muasır medeniyet seviyesine çıkaracak fikirlere ulaştırmak, onu sağlayabilmek. Bunu sağlamak için de vermiş olduğumuz mücadeleden geri adım atmayacağız" dedi.

Konuşmalardan sonra 2. Burhaniye Kitap Fuarı’nın kurdelesi kesilerek açılışın yapılmasının ardından katılımcılar 5 gün devam edecek 2. Burhaniye Kitap Fuarı'nın stantlarını gezdi.

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