Burhaniye’de afet yardım kampanyası toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlar için yardım koordinasyon toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, yangın ve sel afetlerinden zarar görenlere destek olmak amacıyla AFAD başkanlığı tarafından organize edilen yardım kampanyasına ilişkin konular görüşüldü.

Kaymakam İlyas Memiş başkanlığındaki toplantıda, son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için başlatılan yardım kampanyasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve vatandaşlarca yapılacak yardımlarla ilgili hususlar görüşüldü.

Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş,Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı V. Serkan İrez, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çifti, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram katıldı.

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