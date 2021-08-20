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Geçirdiği kaza sonucu dünyası karardı, tek isteği kızını görebilmek

DHA

Geçirdiği kaza sonucu dünyası karardı, tek isteği kızını görebilmek


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR´de geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybeden Şafak Sepetçioğlu (25), kendisini ameliyat edecek hastane bulamadıklarını belirterek, "Birçok hastaneye gittik, kimse kabul etmiyor, `Bu riskin altına giremem´ diyor. Bir yer kabul etti, o da 800 bin TL istedi. Yüzüm gerekirse böyle kalsın. Sadece gözlerim açılsın. Kızımı görmek istiyorum" dedi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hamallık yapan Şafak Sepetçioğlu, 3,5 yaşındaki kızı Öykü ve eşi Günay Sepetçioğlu (28) ile 11 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunun Balıkesir ili Savaştepe mevkisinde kaza geçirdi. Arkadaşı Emrah Durmazoğlu (43) yönetimindeki 43 FZ 585 plakalı otomobille İzmir´den düğünden dönen Sepetçioğlu ailesinin içinde olduğu otomobil, arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu takla attı. Otomobilin camından fırlayıp başına darbe alan Şafak Sepetçioğlu´nun yüzündeki kemiklerde kırıklar oluştu, göz sinirleri hasar gördü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatların ardından Sepetçi oğlu hayata tutundu, ancak görme yetisini kaybetti. Sepetçioğlu, başına aldığı darbeye bağlı olarak nörolojik sorunlar da yaşamaya başladı.
Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Şafak Sepetçioğlu, kızını görebileceği günlerin hayaliyle yaşadığını söyledi. Kendisini ameliyat edecek hastane ve doktorların bulunmasını isteyen Sepetçioğlu, "4 ameliyat geçirdim. Çarpmanın etkisiyle yüzümün farklı yerlerindeki kemiklerde kırılmalar oldu. Görme yetimi kaybettim. Burada doktorlar ellerinden geleni yaptı. Şu an doktorlarımın söylediği, görmem için yeni bir ameliyat geçirmem gerektiği. Bu ameliyatı yapacak doktor bulamıyoruz. Birçok hastaneye gittik, kimse kabul etmiyor, `Bu riskin altına giremem´ diyor. Bir yer kabul etti, o da 800 bin TL istedi. Ben estetik ameliyat istemiyorum. Yüzüm gerekirse böyle kalsın. Sadece gözlerim açılsın. Kızımı görmek istiyorum" dedi.
'KIZIMI GÖREMİYORUM' DİYOR AĞLIYOR
Kızı ve eşi Sakarya'da olan Şafak Sepetçioğlu´nun annesi Gül Sepetçioğlu ise yaşadıkları süreçle ilgili şunları söyledi:
"Doktorlarımız buradaki tedaviyi gerçekleştirdi. Doktorlarımız yeni bir ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama hastane bulamıyoruz. Şu an psikolojisi oldukça bozuk. Sabahlara kadar sürekli ağlıyor. `Üzerime uçak düştü, askerdim´ diyor. Geceyle gündüzü karıştırıyor. Bazen kafasında farklı kurguladığı şeyleri yaşıyor. Kafası karışık ama en fazla `Kızımı göremiyorum´ diye ağlıyor. Kemiklerin düzelmesi ve gözlerinin açılması için ameliyatın yapılacağı bir yol gösterilmesini istiyoruz. Biz ameliyatı yapmayı kabul edecek bir cerrah ve hastane bulamadık. Biz sadece ameliyatı yapacak bir doktor bulunmasını istiyoruz. Allah rızası için yetkililere sesleniyorum. Yavrumun gözleri açılsın. Ameliyatı yapacak ekibi bulmamız gerekiyor ki, buradaki doktorlarımız bizi sevk etsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-08-20 14:09:17

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