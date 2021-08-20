Kaymakam Aksakal, Bandırma'ya atandı

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Resmi Gazetede yayınlanan 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Balıkesir'in Bandırma ilçe Kaymakamlığı'na Ankara Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal atandı.

Resmi Gazetede yayınlanan 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Bandırma'da yaklaşık 5 yıldır görevini sürdüren Kaymakam Günhan Yazar, Sakarya'nın Erenler İlçe Kaymakamlığı'na atanırken, Bandırma'nın yeni Kaymakamı ise Ankara Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal oldu.

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