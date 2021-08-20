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Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı

DHA

Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı


Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki Zeynep Gezen (44) ile kızı Sena Sude Göre (18) hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında BandırmaGönen kara yolu, 15'inci kilometredeki Edincik kavşağında meydana geldi. Gönen ilçesinden gelerek Edincik´e dönüş yapan Meltem Kübra Ü. idaresindeki 39 ABL 710 plakalı otomobil ile Bandırma ilçesinden Gönen´e gitmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki 10 TF 502 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra, otomobilde bulunan Zeynep Gezen, Sena Sude Göre, Sümeyye H.K., Dilek Ö. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep Gezen ile kızı Sena Sude Göre´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Zeynep Gezen ve Sena Sude Göre'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-08-20 16:29:01

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