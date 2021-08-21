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Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalık’ta, Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen 7. Ayvalık Müzik Festivali Flapper Swing Jazz Band'ın konseriyle veda etti.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda Flapper Swing Jazz Band'ın konserine katılan coşkulu kalabalık müzik eşliğinde dans etti. Sanatseverler, kostümleri ve sergiledikleri renkli performansları ile adeta büyüleyen grubu keyifle izledi, Prof. Dr. Filiz Ali, gelecek yıl yapılacak olan festivalin sekizincisinin de coşkulu ve keyifli geçeceğinin müjdesini bugünden verdi.

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