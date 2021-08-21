3 gündür aranan Hatice´nin cesedi bulundu



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Bigadiç ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız´ın cansız bedeni bulundu.

Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos günü çıkan, en son bir markete girerek alışveriş yaptığı tespit edilen Hatice Gül Yıldız, daha sonra taksiye binerek, kırsal Yörücekler Mahallesi´nde bulunan baraja gitti. Yıldız´ın bulunması için iki gün boyunca barajda ve çevresinde arama yapıldı. Barajdan kanala su verilmesi sırasında bugün Yıldız´ın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız´ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kuruma sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-08-21 14:51:36



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