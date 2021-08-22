İneğin vurduğu kadın hayatını kaybetti

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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde hayvanlarını yemleyen kadın, ineğin darbesi ile hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli kırsal mahallesinde hayvanlarına yem veren Gülcan M. (53), ineğin darbesi ile yere yığıldı. Göğsüne gelen darbeden sonra kendine gelemeyen Gülcan M., 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gülcan M., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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