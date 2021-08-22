Royal Hastanesi Bandırmaspor - Menemenspor: 1-0



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Pakkan, Suat Güz, Onur Gülten

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci Lokman Gör, Alpay Koldaş, Remi Michel Mulunba, Paulin Keny, Okan Alkan (Dk. 90+2 Gökay Güney) Landel (Dk. 76 Selçuk Alibaz), Doğancan Davas (Dk. 76 Akabueze), Caner Çavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 65 Guido Koçer), Burak Süleyman (Dk. 65 Arb Manaj)

MENEMENSPOR: Batuhan Ahmet Şen Mahamadou Ba, İbrahim Alhassan Adamu (Dk. 88 Batuhan Kırdaroğlu), Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Dk.65 Emre Özer), Gomes (Dk. 80 Mahdi Sabbah) Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl

GOL: Dk. 84 Akabueze (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Keny, Landel, Mulumba, Okan (Bandırmaspor), Mazlum Demir, Rasheed (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Menemenspor'u Akabueze'nin golüyle 1-0 yendi.

25´inci dakikada uzun topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Keny, kalecinin zamanında müdahalesi ile pozisyondan yararlanamadı. Kalecinin çift yumrukla uzaklaştırdığı top ceza alanı dışında bulunan Landel´in önüne düştü, Landel´in vuruşu dışarı gitti.

34´üncü dakikada atılan uzun topta bir anda ceza alanı içinde topla buluşan Rasheed, Ahmet´e pas verdi. Uygun pozisyonda topla buluşan Ahmet, Menemenspor için mutlak bir gol şansını değerlendiremedi. Ahmet´in vuruşu kalecide kaldı.

İki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle kapandı.

55´inci dakikada Bandırmaspor´da Mulumba´nın ceza alanı dışından sert şutu üstten dışarı gitti.

80´inci dakikada Menemenspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Adamu´nun pasında bir anda kalenin sol çaprazında topla buluşan Mere Özer´in plasesi direkten döndü, Bandırmaspor defansı topu uzaklaştırdı.

84´üncü dakikada Bandırmaspor karşılaşmanın bitimine az bir süre kala öne geçti. Keny´in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Akabueze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Royal Hastanesi Bandırmaspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-08-22 21:18:10



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