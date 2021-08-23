Kazdağları'nda orman yangını: Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı Orman gönüllüsünü etrafında bulunan ormancılar ayının elinden zor kurtardı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale ise devam ediyor.

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