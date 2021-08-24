Yaz Kur’an kursları sona erdi

Manyas ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde açılan yaz Kur’anı kerim kurslarında toplam 720 öğrenciye eğitim verildi.

Manyas’ta toplam 720 öğrencinin devam ettiği yaz Kur’anı kerim kursları sona erdi. Kurs sayısı ise 46 olarak açıklandı. Bu kursların 7 ‘si Manyas merkezde olmak üzere 38’si ilçe müftülüğüne bağlı camilerde verildi. Bir tanesi ise kız Kur’an kursunda gerçekleşti. Manyas Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Merkezde eğitim veren 8 kursumuzda toplam 120 öğrenci ve diğer kırsal mahallelerde ise 600 öğrenci bulunmaktadır. Müftülüğümüz adına da öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyoruz. Din görevlilerimize de 2 ay boyunca yapmış oldukları güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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