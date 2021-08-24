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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazdağları'ndaki yangın 26 saatte kontrol altına alındı

DHA

Kazdağları'ndaki yangın 26 saatte kontrol altına alındı


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de Kazdağı Milli Parkı'nda dün sabah çıkan yangın, havadan ağırlıklı olmak üzere, yerden de müdahaleyle 26 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar orman alanının yandığı belirtildi.
Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide, dün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. 26 saat sonra gelen müjdeli haberi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in açıklamasına göre, 50 hektar orman alanı yangında zarar gördü.
Türkiye'nin yangınlarla mücadelede kullandığı hava araçları Kazdağı Milli Parkı için seferber edildi. Karadan ulaşımın güçlükle sağlanabildiği yangını söndürmek için havadan yapılan müdahaleye 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Karadan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisi çalışmalara destek verdi. Havadan, erken ve etkin müdahale sayesinde Kazdağları Milli Parkı'ndaki ormanlar ile fauna ve flora çeşitliliğinin daha fazla zarar görmesi önlendi.
VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınını kontrol altına almış bulunuyoruz. Zamanında ve Devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek iyi bir koordinasyonla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda fedakarca görev yapan tüm personelimizi kutluyorum. Balıkesir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Yangın çıkan bölgeye yakın noktadaki Güre Mahallesi'nde otel işletmeciliği yapan turizmci Mehmet Öngen, "Ülkemizin bir aydan bu yana içinde bulunduğu yangın felaketi, hepimizi yüreği ağzında bekletiyordu, `Kazdağları´nda ne zaman olacak?´ diye ve dün başladı. Kazdağları da nasibini aldı bu yangından. Dün sabah saatlerinde başlayan mücadele, akşama kadar sürdü, 17 helikopter ve 2 uçakla. Akşam saat 20.00 sıralarında yangın tamamen söndürüldü. Yangından kurtulmuş olmanın heyecanıyla, bunun büyük bir mutluluğunu yaşadık. Fakat sabah saat 06.00´da her tarafın dumanlarla kaplı olduğunu görünce tabi acımız tekrar büyüdü. Ancak birkaç saat içinde 17 helikopter, 3 tane amfibi uçakla korkunç büyük bir mücadele verildi. Bu mücadelede devlet var, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil inisiyatif, gönüllüler, halk hepsi var. Hepsine kendi adıma şükranlarımı sunuyorum. 35 yıldır Kazdağları´nı koruma mücadelesi veren bir çevre girişimcisi olarak Kazdağları´nın yalnız olmadığını, Kazdağları´na yapılan bir müdahalenin, daha önce madene karşı verilen ortak mücadele gibi, muhteşem şekilde sonuca ulaştığını görmekten memnunum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-08-24 15:32:36

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