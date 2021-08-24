Bilal Ceylan Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig'de mücadele eden RH Bandırmaspor, Beşiktaş'ın genç oyuncularından Bilal Ceylan'ı bir yıllığına renklerine bağladı.

TFF 1. Lig'de ikinci haftaya girilirken aldığı 6 puanla lige iyi bir başlangıç yapan Bandırmaspor'da sürpriz bir transfer yaşandı. Bordo beyazlılar Beşiktaş'ın genç oyuncularından 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı. Futbol kariyerinde Eskişehirspor ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyen ve bugüne kadar 28 maça çıkan genç yetenek Bilal Ceylan kendisini bir yıllığına bordo beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

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