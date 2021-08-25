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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de "huzur" operasyonlarında 46 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de "huzur" operasyonlarında 46 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 46 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Marmara ve Savaştepe İlçelerinde 24.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 17 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balya, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Sındırgı 23 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 2324/08/2021 tarihlerinde yapılan 11 ayrı çalışmada il merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde 22 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 20 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 10,03 gram metamfetamin, 83,68 gram esrar, 53 adet sentetik ecza hap, 5 adet tabanca fişeği ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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