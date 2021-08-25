Genç güreşçi Temel madalya ile döndü

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Türkiye’nin en köklü güreşleri arasında yer alan 54’ü başpehlivan olmak üzere 479 sporcunun katıldığı Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri’nin 562’ncisi, Akhisar Belediyesi tarafından düzenlendi.

Akhisar’da düzenlenen güreşlerde Manyas’ı temsil eden Güreşçi Hakan Temel küçük orta klasmanında ilçeyi gururlandırdı ve Manyas’a 3. lük madalyasıyla döndü. Manyaslı güreşçi Hakan Temel’i Manyas İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen karşılarken yaşattığı sevinçten dolayı kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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