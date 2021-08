Türkiye'de ilk: Engelli gençler 'dalış brövesi' alacak Marmara'nın iki yakası engelli gençler için bir araya geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde başlayan ve beş gün sürecek olan 'Engelli Dalış Eğitim Kampı' için İstanbul'dan gelen 11 engelli genç, aldıkları eğitim sonrasında Türkiye'de ilk kez 'Engelli Dalış Brövesi' alacak.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesinin öncülüğünde gerçekleştirilen ve beş gün boyunca sürecek olan 'Engelli Dalış Eğitim Kampı' Erdek Meslek Yüksek Okulunda başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen kampta Bağcılar Belediyesinin 69 dalış öğrencisinden 11'i aileleri ile birlikte beş gün boyunca Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizlik Meslek Yüksek Okulunun misafiri olmak üzere Erdek'e geldi.

Beş gün sürecek kampta 5 farklı engelli grubunda bulunan 11 engelli genç teorik ve pratik olarak dalış eğitimleri alarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapacakları "Zafer Dalışı" sonrasında Türkiye'de ilk kez 'Engelli Dalış Brövesi' sahibi olacak.



"5 farklı engelli grubunu bir araya getirdik"

Düzenlenen kampla ilgili İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizlik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Celil Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz Engelli Dalış Eğitim Kampı 5 gün şeklinde planlandı. 5 farklı engelli grubunun yer aldığı ve bu yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Üniversitemizin 2021 yılını sosyal sorumluluk yılı ilan etmesi vesilesiyle biz de Denizlik MYO olarak sosyal sorumluluk projelerini desteklemekteyiz. Bu kapsamda paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu programın engellilerin sosyal hayatlarına olumlu bir etki oluşturacağına ve toplumda farkındalık oluşturacağına inanmaktayız" dedi.



"30 Ağustos'ta Zafer Dalışı gerçekleştireceğiz"

Beş gün boyunca kampta dalış eğitimi alacak olan engelli gençlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Zafer Dalışı' gerçekleştireceklerini belirten Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik MYO Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Yalgın, "Yaptığımız bu organizasyon Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Beş temel engel grubundaki engelli bireylerimize bir dalış kampı organizasyonu planladık. Bu plan kapsamında çocuklarımıza daha öncesinde ve takviye olarak verdiğimiz teorik dalış eğitimlerinin ardından havuz pratiklerini akabinde deniz eğitimleri ile birlikte eğitimlerimizi tamamlayacağız. Çocuklarımıza Türkiye Sanat Sporları Federasyonu'nun Engelli Dalış Brövelerini de vereceğiz. Son olarak da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Zafer Dalışı ile dalış eğitimlerimizi tamamlayacağız" dedi.



"Burada ev ortamında ağırlandık"

Kamp projesinin paydaşlarından olan Bağcılar Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Patçı ise "Bugün burada Bağcılar Belediyesinin 69 dalış öğrencisinden 11'i aileleri ile birlikte burada. Yaklaşık 5 gün sürecek kampla birlikte Türkiye'de ilk defa engelli arkadaşlarımız Dalış Brövesi alacaklar. Bu anlamda bu imkanları bize sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörümüze şükranlarımızı iletiyoruz. Gerçekten burada bir ev ortamında bizi ağırladılar. Böyle bir çalışmanın bir farkındalık çalışması haline gelerek tüm ülkemizde engelli kardeşlerimize ulaşması en büyük amacımız" şeklinde konuştu.



Engelli aileleri kamptan çok memnun

Kampa katılan engelli velilerinden Remziye Türkmen, "Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesinin yapmış olduğu bu organizasyondan çok memnun kaldık. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve korkularını yenmesi için faydalı oldu. Çok teşekkür ediyoruz ve bu tür organizasyonların tekrarlanmasını ümit ediyoruz. Bu tür organizasyonlarda çocuklarımız korkularını yenip sosyalleşiyorlar. Çocuklarımız da çok memnun kalıyor" dedi.

Kampa katılım gösteren bir başka engelli velisi Seda Erol, "Kardeşlerimiz ve çocuklarımız burada dalış organizasyonları için burada. Uzun yıllardır dalış eğitimleri alıyorlar. Duruş olarak bile bir katkısı var. Sosyal olarak da çok katkı sağladı. Gerek sosyal gerekse toplumda nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Mutluyuz, huzurluyuz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda oğlu eğitim almakta olan Sevda Gül Saçu ise "Burada biz 5 günlük bir kamptayız. Bize çok büyük bir değer kattı. Oğlumun bugün denize ilk kez dalış yapması ayrıca bir gurur verdi bana. Organizasyonların devamını bekliyoruz. Burada hem çocuklarımız sosyalleşiyor, birbirleri ile kaynaşıyor. Çoğumuz çocuklarımızı denize götüremiyoruz mesela. Birinin yaptığı başarı benim için hepsinin yaptığı başarı gibidir. Engelli bir çocuğun başarması dünyanın en güzel duygularındandır. Engelli olup da bir şey yapamıyor demesinler ve bu organizasyonlara katılsınlar. Biz önce yüzmeyi öğrensin diyorduk ama artık bakıyoruz suyun altında dalış yapıyor. Bugün 15 dakika suyun altında kaldı. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum" diye konuştu.

