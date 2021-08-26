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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da polisten kaçak akaryakıt operasyonu

İHA

Bandırma'da polisten kaçak akaryakıt operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri kaçak akaryakıt taşıyan bir araca yaptığı operasyonda 2 bin 800 litre karışımlı akaryakıta ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince şüpheli şahısların kullanmış olduğu araca yönelik yapılan operasyonda 2 bin 800 Litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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