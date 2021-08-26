Burhaniye’de Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Burhaniye de, 31. Burhaniye Ören Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde geri sayım başladı. Burhaniye Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene 31.’sini yapacağı Ören, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali için son hazırlıklar başladı.

2829 ve 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Festivalde Selda Bağcan, Cem Adrian ve Ziynet Sali ayrı ayrı konserler düzenleyecek. Burhaniye Belediyesine ait Taylıeli Amfi Tiyatro’da düzenlenecek dev konserler haricinde Belediye tarafından İskele ve Ören Meydanları’nda da etkinlikler, konser ve tiyatro oyunları düzenlenecek.

31. Burhaniye Ören, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin açılışı 28 Ağustos’ta düzenlenecek törenle yapılacak. Ören Meydanında saat 19.30 başlayacak programın açılış konuşmasını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yapacak. CHP Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın da katılacağı festival kapsamında sünnet şöleni, trap yarışması, briç turnuvası tiyatro, panel, söyleşi ve dinletiler yer alacak.

Festivalin ilk günü Prof. Dr. Ümit Özlale tarafından Ekonomide Darboğaz konulu panel düzenlenecek. Daha sonra Yazar ve Şair Sunay Akın “Zafere Giden Yol” adlı söyleşisiyle Ören Meydanında Burhaniyelilere seslenecek.

Gün boyu Briç Turnuvasının da yapılacağı festival programı İskele’de yapılacak halkoyunları gösterileri ve Ümit Ülperen konseriyle devam ederken festivalin ilk günü Taylıeli Amfi Tiyatroda Cem Adrian konseri ile son bulacak.

Festival 2. günüde dolu dolu etkinliklerle Burhaniyelilere eğlence sağlayacak. Sünnet Şöleni, trap yarışmaları ve tiyatro gösterilerinin haricinde panellerinde yapılacağı 2. günün finali sanatçı Ziynet Sali konseriyle tamamlanacak.

30 Ağustos günüde dinleti, söyleşi ve tiyatrolarla devam edecek festival programında, Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar daha da coşkulu yaşanacak. Selda Bağcan’ın konseriyle festivalin son günü hem festivali hem de Zafer Bayramını aynı anda kutlayarak, çifte kutlama yapılacak.

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