Balıkesir aşılamada 5. sırada

Aşılama oranlarıyla ülke genelinde ilk 10'daki yerini koruyan Balıkesir mavi rengini muhafaza ederek bu hafta yayınlanan haritada 5. sırada yer aldı.
Salgınla mücadelede aşının önemi artık göz ardı edilemeyecek pozisyona ulaştı. Aşısını yaptırmayanların hastalığa yakalandığında yoğun bakımda yatmaları oranının yüksek olduğu biliniyor. Hastalığı hafif seyirde atlatmak için hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için aşının önemine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya paylaşımında, yakın zaman önce aşısını yaptırmayan iki doktorun hastalığının ölümle sonuçlandığını bildirerek aşının önemine bir kez daha vurgu yapmıştı.
Balıkesir Aşılama'da İlk Sıralarda
Vali Hasan Şıldak program ve ziyaretlerinde, vatandaşlarla buluştuğu her fırsatta aşılamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşa sık sık seslenerek herkesi sağlık kuruluşlarına davet eden Şıldak, salgınla mücadelede de Balıkesir'in aşılama oranında ilk sırada olmasının Kuvâyi Milliye şehrine yakışacağını kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.