Başkan Ergin’den aşure ikramı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Muharrem Ayı’nın geleneksel töreni olan Aşure Günü’nde meydana kurulan dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıldır süregelen geleneği yaşattıklarını söyledi.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce ‘Aşure Günü’ nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda dört bin 500 kişiye aşure dağıtıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ayrıca, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 600 vatandaşın sofrasına da aşure ulaştırdı. Başkan Ergin, Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure Günü’nün önemine vurgu yaparak, kutsal kitaplarda bugünün çok büyük yeri olduğunu hatırlattı. Ergin, “Aşure Günü tüm halkımıza bereket getirsin” dedi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, sırasını bekleyerek geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

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