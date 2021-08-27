Balıkesir ormanlarında dron uçurmak yasaklandı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangının ardından Balıkesir Valiliği'nce ormanlar ve çevresinde dron ve benzeri diğer hava araçlarının uçurulması süresiz yasaklandı. Ayrıca ormanlara giriş ve çıkış yasağı 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını sonrası Balıkesir Valiliği, ek önlemler aldı. Ormanlara giriş yasağının yanı sıra mangal yakmak, havai fişek atmak ve dilek balonu kullanmak da 1 Ekim'e kadar yasaklandı. Ayrıca dron ve benzeri diğer hava araçlarının uçurulması da süresiz yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle mevsimsel ve insani faktörlere bağlı olarak ormanlarda çıkacak yangın riski göz önünde bulundurularak yeni kararların alındığı belirtildi. Balıkesir'in geniş bir ormana sahip olması ve diğer hususlar değerlendirilerek alınmış olan tedbirlerin sürdürülmesinin gerekli olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bütün orman alanlarına giriş ve çıkış yasağının, anız ve bitki örtüsü yakılmasının, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yakıcı madde kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 1 Ekim 2021 tarihine kadar sürdürülmesine karar verilmiştir. İl genelindeki bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parkların içindeki tüm alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulama 1 Ekim 2021 tarihine kadar uygulanacaktır. İl genelindeki bütün ormanlık alanlarda ve bu alanlarında çevresinde drone, İHA ve benzeri diğer hava araçlarının uçurulmasının süresiz olarak yasaklanmasına ve bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-08-27 16:19:12



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