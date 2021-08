Ateş savaşçıları Balıkesir’de buluştu

Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin Olağan Genel Kurulu Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin Genel Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz oy birliğiyle seçildi.

18’i Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 42 il belediyesinin İtfaiye Müdür ve amirlerinin katıldığı genel kurula Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan ile birlik üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığı’na Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici’nin seçildiği genel kurulda tek liste ile gidilen seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz oy birliğiyle güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.



Halil Yılmaz: “Bu birlikteliğin büyüyerek ilerlemesini temenni ediyorum”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda daha sonra protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Tüm İtfaiyeciler Birliği Genel Başkanı sıfatıyla katılımcılara hoş geldin konuşması yapan Halil Yılmaz, “Bu özlediğimiz, beklediğimiz bir toplantıydı. En son 3,5 yıl evvel İstanbul’da genel kurulumuzu gerçekleştirmiştik. 3,5 yıl sonra da ilk defa bir Anadolu şehrinde de Marmara ile Ege’nin birleştiği noktada bir aradayız. Tabi bu salon bizim heyecanımızı, gücümüzü, varlığımızı gösteriyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki dönem inşallah daha akıllı projelerle, işlerle itfaiyecilik mesleğimizin, itfaiyelerimizin kapasitesinin, donanımının artırılması için çalışacağız. Bu noktada gerçekten hak ettiğimiz itfaiyecinin meslek sınıfı olduğu, belli bir statüye kavuştuğu ve Ankara merkezli özellikle büyüklerimizle yapacağımız çalışmalarla Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu doğrultusunda inşallah itfaiyecilik mesleği de umut ettiğimiz, beklediğimiz noktaya gelme noktasında sonuç almayı hedefliyoruz. Bu salonda ülkemizin dört bir tarafından gelen itfaiyeciler bulunuyor. İstanbul’dan, İzmir, Ankara, Erzurum başta olmak üzere 18 Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanımız burada, 42 ilden itfaiye müdürümüz, şube müdürümüz, amirlerimiz, itfaiye personelimiz buradalar. Hülasa burada güzel bir tablo oluştu. Ben bu birlikteliğin büyüyerek ilerlemesini temenni ediyorum” diye konuştu.



Levent Uslu: “Hayatını hiçe sayan itfaiyecilerin yanından geldik”

Daha sonra konuşan BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu da sendika olarak itfaiyecilere kazandırdıkları haklar üzerine açıklamalarda bulundu. Uslu, “BEMBİRSEN olarak burada Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin davetini aldığım zaman büyük bir gurur duydum. Buraya nereden geldik? Buraya son dönemlerde yaşadığımız afetlerde Giresun Dereli’de sel felaketindeki itfaiyecilerimizin yanından geldik. Elazığ, Malatya’da, İzmir’de depremde görev alan itfaiyecilerimizin yanından geldik. Buraya en son Akdeniz’de yaşanan yangınlarda itfaiyecilerimize destek olmaktan geldik. En son Karadeniz’de yine yaşanan sel felaketinde görevli itfaiyecilerimizin yanından geldik. Bütün bu sıkıntılarda, afetlerde en önde serdengeçti olarak kendi canını hiçe sayarak bütün canlıları ve orada kurtarılması gereken her şey için kendini feda eden kardeşlerimizin, siz itfaiyecilerimizin yanından geldik” diye konuştu.

Uslu, konuşmasında daha sonra sendika olarak Toplu İş Sözleşmesi ile itfaiyecilere sağlanan haklar hakkında bilgiler verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “İtfaiyemiz güven veriyor”

BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu’nun ardından kürsüye çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "İtfaiyecilerimizin bir arada olması beni çok mutlu etti. Balıkesir’de sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlarda bir belediye başkanı olarak güçlü bir teşkilatın olmasının mutluluğunu yaşıyoruz, itfaiyemiz güven veriyor. Manisa, Bursa, Çanakkale ile Balıkesir yakaladıkları düzen ve uyum bizleri gerçekten memnun ediyor. Ben Orman Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Onlar sadece ağaç dikmiyor, bizim Balıkesir’imizin 960 tane kırsal mahallesinde yaptığımız protokolle hem gönüllü itfaiyeci yetiştiriyorlar hem de beraber her yere müdahale ediyoruz. Bizim İtfaiye Daire Başkanımız ile güzel bir uyum yakaladılar. Tüm şehirlerde Orman Bölge teşkilatlarıyla bu uyum yakalanırsa bize güven veriyor ve yangınlara müdahale hızı son 2,5 yılda ortaya çıkan 60’dan fazla orman ve şehirde müdahale edilmesi gereken olay oldu. Bunların çoğunu büyütmeden hızlı bir şekilde, bazılarında da diğer illerden de destek alarak bugüne geldik” diye konuştu.



“Hepinizi emeklilikte Balıkesir’de yaşamaya davet ediyorum”

Balıkesir’in yaşanması güzel bir şehir olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm itfaiyecileri emekli olduktan sonra yaşamaları için Balıkesir’e davet etti. Yılmaz, “Balıkesir yaşanmak istenen, emeklilikte tercih edilen ama kazancı da bol olan bir il. Her birinizi emeklilikten sonra buraya davet ediyoruz. Çok anlatmaya gerek yok inşallah Halil Yılmaz Başkanımız sizleri Cunda’da bir tekne turu yaptırır, balıklar da benden. Kongreniz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından verilen ara sonrasında Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Halil Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okunarak oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tüm İtfaiyeciler Birliği Başkanlığı’na Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz güvenoyu alarak yeniden başkanlığa seçildi.



Yeni yönetim kurulu

Halil Yılmaz başkanlığındaki Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Halil Yılmaz Genel Başkan (Balıkesir), Muhammed Emin Tarım Genel Sekreter (Bursa), Cafer Yılmaz Genel Başkan Yardımcısı (Gaziantep), Ayhan Orhan Arancı Genel Başkan Yardımcısı (Sakarya), Ahmet Kısa Genel Başkan Yardımcısı (Antalya), Mustafa Metin Kızılkan Genel Başkan Yardımcısı (Kayseri), Murat Başlı Genel Başkan Yardımcısı (Denizli), Nihat Sarraf Genel Başkan Yardımcısı (Adana), Yusuf Çınkıl Genel Başkan Yardımcısı (Ordu), Latif Erdoğan Genel Başkan Yardımcısı (Konya), Atillah Eleşkirtli Genel Sayman (İstanbul)”

