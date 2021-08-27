Zaferin 99. Yılı Balıkesir’de coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir’de satranç turnuvası, tenis şenlikleri ve atletizm yarışları gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’ un 99. yıldönümüne Balıkesir’de özel etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir genelinde sportif faaliyetlerin özendirilmesi, çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren spor yapmaya teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen turnuvalar hafta boyu devam ediyor. Turnuvalar Tenis Kortlarında Tenis Şenlikleri ile başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 26 Ağustos Perşembe günü Atatürk Stadında genç atletler zafere koştu. Atletizm yarışlarında, sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen, Spor Şube Müdürü Emre Aydemir ve Altıeylül İlçe Müdürü Ahmet Akan tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramını güzel ve anlamlı faaliyetlerle çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte kutluyoruz. Bu bayramın, bu milli mücadele ruhunun çocuklarımız ve gençlerimiz için anlamı çok farklı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na uygun kutlamalarımızı hafta boyunca birlikte gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Zaferlerle dolu Ağustos ayını taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramını şimdiden kutluyorum” dedi.

“Tarih Senin Zafer Senin” Sloganıyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, 27 Ağustos Cuma günü Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Zafer Kupası Satranç Turnuvası Ödül Töreni, Milli Mücadele ve Atatürk Sergisi, Kahramanlık Türküleri Konseri ile devam etti.

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