Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde özel bir tekne alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına kıyafetleri ile denize girerek müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda denizde demirli olan bir özel tekneden dumanlar yükselmeye başladı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tekneyi saran alevleri söndürmek için nomeks kıyafetleri ile denize girdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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