Engelleri aştı, Türkiye şampiyonu oldu İki kolu olmayan Semra Kara, ayakları ile her işini halledebildiği gibi, örgü örüyor, resim yapıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Karakaya kırsal mahallesinde yaşayan ve iki kolu olmayan engelli sporcu Semra Kara, ParaTaekwondo Türkiye Şampiyonası’nda büyük kadınlarda şampiyon oldu. Kara, ayakları ile her işini halledebildiği gibi, örgü örüyor, resim yapıyor.

56 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen ParaTaekwondo Milli Takım seçme müsabakalarında, Semra Kara, bayan büyükler 47 kiloda Türkiye Birincisi oldu. Şampiyonluk sevincini Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’la paylaşan Kara, desteklerinden dolayı Yavaş’a teşekkür etti. Yavaş, sporcuya hediye takdim etti. Başkan Yavaş, “Semra kızımız Sındırgı’nın Karakaya Mahallesinden. Semra öyle bir kızımız ki, azimle kararlılıkla, sabırla aslında hayatı kucaklayan birisi. Vazgeçmemenin ne anlama geldiğini bizlere öğretti. Asıl engellilik beyinlerde, kafalarda. Kendisi ayaklarıyla yemek yediği gibi, resim çizebildiği gibi, bazen kazak bile örebiliyor. Daha da yetmedi, kendisi tekvando ile uğraşıyor. ParaTaekwondo dediğimiz engellilerle alakalı bir sporla uğraşıyor. Şu anda da büyük kadınlarda da Türkiye birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Biz de kendisine karınca kararınca destek oluyoruz. Ama asıl iş onda. Onda o kararlılık olmasa biz ne yapabiliriz. Engeli engel görmeyen Semra kızımızı tebrik ediyorum. Bu başarısından dolayı hem kendisini, hem de arkasında bulunan annesini, babasını tebrik ediyorum” dedi.

Her alanda kızının arkasında olduğunu ve kızının azmi sayesinde buralara geldiğini belirten annesi Ayşe Kara ise, “Çok mutlu oluyorum. Kendim de hasta olmama rağmen, hep arkasındayım. Kendi istedi, kendi azmetti. Kendi istemeseydi olmazdı, başkanımızın sayesinde gidip geliyoruz her zaman. Kızım mutlu oldu mu ben daha mutlu oluyorum” dedi.

Semra Kara da, “Ben mutlu oldum, başkanım da mutlu olsun diye madalyamı ona getirdim. Birlikte mutlu olduk. Hedefim milli takımda mücadele ederek İstiklal Marşımızı okutmak” dedi.

Öğretmeninin kendisini keşfetmesi ve evde yapacak farklı faaliyetler araması ile spora başlayan Semra Kara’nın azmi kendisine Türkiye şampiyonluğu getirdi. İki kolu olmayan Kara, ayakları ile her işini halledebildiği gibi, örgü örüyor, resim yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.