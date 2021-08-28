Ayvalık'ta tekne yandı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahilde bağlı tekne yandı.

Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası ile Hasır Adası arasında sahilde bağlı tekne, saat 06.00 sıralarında Yüksel Demir'e ait 'Gökselim' isimli 10 metrelik tekne birden yanmaya başladı. Tekneden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Polyester ve ahşap malzemeden teknede hasar oluştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı da yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-08-28 13:39:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.