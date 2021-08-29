Erdek’teki havuzlar sıcaklar da ilgi görüyor

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Güney Marmara’nın turizm bölgelerinden Erdek’te, denizin yanı sıra havuzlar da ilgi görüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunalan vatandaşlar, Erdek turizminin kalbinin attığı Çuğra'da ki otellerin havuzları dolup taşıyor. Bu havuzlar arasında yer alan, kaydıraklarının da renk katmasıyla ayrı bir ilgi odağı oluşturuyor.

Çocuklar ve yetişkinler için ayrı bölümleri olan havuzlarda, korona virüs kapsamında alınan hijyen kurallarına titizlikle uyması dikkati çekiyor.

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