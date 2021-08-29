Balıkesir'de moloz yangını korkuttu

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BalıkesirSusurluk ana karayolunun Kürse kırsal mahallesi mevkiinde yol kenarına dökülen molozlar yandı. Yangın anız bulunan tarlalara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay bugün öğle saatlerinde Balıkesir'in Kürse kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol kenarına dökülen molozların tutuşması sonucu otluk alan yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Arama hattını aranması sonucu Balıkesir İtfaiye birimlerine bağlı ekipler yangını anız dolu tarlalara ulaşmadan kontrol altına aldı. Moloz dökülen alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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